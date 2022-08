Elezioni 2022, Calenda: “Sono diventato fascista, ecchela la…” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “ecchela la. Sono diventato fascista. Contavo i minuti”. Replica così Carlo Calenda alle parole su Twitter di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde. “Dice Calenda che usare l’esercito non è di destra e né di sinistra? E’ vero perché è drammaticamente fascista. Calenda non ha strategia energetica e parla per slogan, come sul nucleare: energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futuro Sono le rinnovabili”, aveva attaccato Bonelli parlando del rigassificatore e aggiungendo: “È più forte di lui! Calenda vive la politica come aggressione e insulto e con la testa rivolta al passato. Noi lavoriamo per innovare il nostro Paese con le politiche sul clima, come indicato dal premio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “la.. Contavo i minuti”. Replica così Carloalle parole su Twitter di Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde. “Diceche usare l’esercito non è di destra e né di sinistra? E’ vero perché è drammaticamentenon ha strategia energetica e parla per slogan, come sul nucleare: energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futurole rinnovabili”, aveva attaccato Bonelli parlando del rigassificatore e aggiungendo: “È più forte di lui!vive la politica come aggressione e insulto e con la testa rivolta al passato. Noi lavoriamo per innovare il nostro Paese con le politiche sul clima, come indicato dal premio ...

