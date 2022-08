Elezioni 2022, auto candidatura Ferrara: caos in chat romane M5S (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – caos nelle chat romane del M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, dopo l’auto-candidatura del consigliere romano Paolo Ferrara alle parlamentarie 5 Stelle, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. Il pentastellato ha annunciato sui social la sua decisione: “Per me ha un valore enorme poter aiutare la gente portando in Parlamento una voce sincera, che viene dal basso. Metterò a disposizione del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte l’esperienza di governo maturata da consigliere comunale in Campidoglio”, scrive Ferrara. Ma al grillino diversi eletti ed attivisti contestano una violazione della regola del doppio mandato, blindata da Beppe Grillo e dallo stesso Conte: “Ferrara ha già svolto un ‘mandato zero’ come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) –nelledel M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, dopo l’del consigliere romano Paoloalle parlamentarie 5 Stelle, in vista dellepolitiche del 25 settembre. Il pentastellato ha annunciato sui social la sua decisione: “Per me ha un valore enorme poter aiutare la gente portando in Parlamento una voce sincera, che viene dal basso. Metterò a disposizione del Movimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte l’esperienza di governo maturata da consigliere comunale in Campidoglio”, scrive. Ma al grillino diversi eletti ed attivisti contestano una violazione della regola del doppio mandato, blindata da Beppe Grillo e dallo stesso Conte: “ha già svolto un ‘mandato zero’ come ...

