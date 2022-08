winxhannie : elettra…elettra lamborghini… - whoismonique__ : @neecoloo ma come ahahahahahahahahahah ma a sto punto meglio elettra lamborghini, almeno canta pure, canzoni di merda ma canta - _SofiaL7_ : RT @Meta__Moro: Elettra Lamborghini ampiamente superata. - mstaff_10 : @lucab962 Questo è più complicato di così… non è solo una questione di gender… avete visto i concerti di Elettra Lamborghini? ?????? - fabioKing87 : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI -

Il Sussidiario.net

... con il tormentone "Caramello", in featuring con(che occupa il terzo posto della particolare chart) e la spagnola Lola Indigo (quinta posizione): per lui oltre nove milioni e ..."Mi hanno inc*lata su Amazon"/ "Pagato Dyson Airwrap il doppio ma è tarocco": l'appello Mentre mixava facendo scatenare tutti in pista, Sinclair è stato sorpreso da un coro ... Elettra Lamborghini 'Mi hanno inc*lata su Amazon'/ 'Pagato Dyson Airwrap il doppio ma è tarocco': l'appello Elettra Lamborghini desiderava avere subito l’arricciacapelli della Dyson ma non riusciva a trovarlo, tutti terminati. E’ dando un’occhiata su Amazon che si è illuminata e pur trovando l’oggetto ...Elettra Lamborghini, incredibile il prezzo del costume che ha indossato: tutti i dettagli sul bikini sfoggiato dalla star.