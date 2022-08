Egitto | cure mediche negate e torture | da una prigione egiziana il racconto dell’orrore

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il 30 luglio Ahmed Samir Santawy, lo studente egiziano dell’Università centrale europea di Vienna, è tornato in libertà a seguito di una grazia presidenziale: dopo un anno e mezzo di carcere, uno sciopero della fame di un mese, due processi e altrettante condanne per il solito reato fasullo di “diffusione di notizie false”. Negli ultimi giorni sono emersi dalladi massima sizza di Tora, la più famigerata d’, dettagli su cosa ha rischiato Santawy una decina di giorni prima della scarcerazione e sulle rappresaglie ordinate contro un compagno di prigionia che aveva cercato di aiutarlo. A Tora, a luglio, c’è un nuovo focolaio di Covid-19. Nel reparto di Santawy vengono spruzzate quantità industriali di cloro per disinfettare corridoi e celle. Lo studente di Vienna, che già presenta sintomi di contagio in una cella ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Negli ultimi giorni sono emersi dalla prigione dettagli su cosa ha rischiato Santawy prima della scarcerazione' [di Ricca… - ilfattoblog : 'Negli ultimi giorni sono emersi dalla prigione dettagli su cosa ha rischiato Santawy prima della scarcerazione' [d… -

Tuttavia, l'accesso sostenibile a questi servizi, come l'acqua potabile o ledi primo soccorso,... in cerca di condizioni socio - economiche migliori, nel vicino Golfo, ino verso l'Europa. ...Niente più notizie Scrivo "dovrebbe", perché del "Gramsci d'" (come viene chiamato in Italia ... dovrebbe poter avere accanto avvocati e familiari; gli dovrebbero essere garantite tutte le...Il volo AlMasria Universal Airlines diretto in Egitto partito in ritardo. Colpa di un problema all'impianto dell'aria condizionata ...Nel sorriso di Stella Egitto c’è tutto il sole del Mediterraneo, della sua Sicilia, la terra in cui è nata nel 1987 e che ha lasciato per inseguire il sogno di diventare ...