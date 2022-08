Effetto Calenda: così si è allargata la forbice tra centrodestra e centrosinistra secondo i sondaggisti (Di lunedì 8 agosto 2022) secondo Noto e Masia tra le due principali coalizioni ci sarebbe attualmente un solco di circa 15 punti percentuali. centrodestra in vantaggio soprattutto nei collegi uninominali. Contendibili da M5s alcuni collegi del Mezzogiorno, appannaggio del centrosinistra alcuni collegi dell’Emilia Romagna. Al centro spazio elettorale pari al 15 per cento Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 8 agosto 2022)Noto e Masia tra le due principali coalizioni ci sarebbe attualmente un solco di circa 15 punti percentuali.in vantaggio soprattutto nei collegi uninominali. Contendibili da M5s alcuni collegi del Mezzogiorno, appannaggio delalcuni collegi dell’Emilia Romagna. Al centro spazio elettorale pari al 15 per cento

