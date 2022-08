È vivo a Monreale il ricordo di Dorino Giangreco a 5 anni dalla sua morte

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ricorre oggi il quinto anno delladi Isidoro, da tutti conosciuto come. Stimato medicose e grande appassionato di sport, di ciclismo in particolare.non dimentica quell’uomo allegro, che non rifiutava mai una parola gentile ai pazienti e ai conoscenti. Un professionista stimato e cordiale venuto a mancare prematuramente.si (live.it)