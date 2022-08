“È vero, ma non tutto”. Morgan, dopo le ‘strane voci’ Giorgia Meloni spiega cosa ha fatto per lei (Di lunedì 8 agosto 2022) Giorgia Meloni, la confessione. Rivelazioni che arrivano in previsione delle elezioni politiche di settembre, argomento sicuramente più discusso tra gli italiani. Ma forse non tutti sanno che la leader di Fratelli D’Italia pare condivida ormai da diverso tempo un rapporto di amicizia e di fiducia con un cantante. Ecco cosa ha detto a riguardo. Giorgia Meloni, la rivelazione su Morgan. Marco Castoldi, in arte Morgan, nel corso di una recente intervista per Il Giornale avrebbe detto qualcosa a riguardo delle elezioni: “Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”. Giorgia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022), la confessione. Rivelazioni che arrivano in previsione delle elezioni politiche di settembre, argomento sicuramente più discusso tra gli italiani. Ma forse non tutti sanno che la leader di Fratelli D’Italia pare condivida ormai da diverso tempo un rapporto di amicizia e di fiducia con un cantante. Eccoha detto a riguardo., la rivelazione su. Marco Castoldi, in arte, nel corso di una recente intervista per Il Giornale avrebbe detto quala riguardo delle elezioni: “Sto consigliandoper il programma elettorale. Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole che poi sono parte del mio mestiere”....

