Dybala sconvolto dai tifosi della Roma | foto clamorosa in mezzo al campo | Guarda

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto l'amore del mondo glielo hanno già dimostrato nel giornosua presentazione ufficiale con la maglia, al PalazzoCiviltà Italiana all'Eur, quando oltre 10 milainneggiavano con gioia al suo nome. Ora Pauloil calore vero e proprio se l'è ritrovato tutto all'Olimpico, nel match stravinto dallacontro lo Shakhtar Donetsk per 5-0. I 65 milapresenti si sono scatenati anche domenica nella casa giallorossa, facendo sentire il loro sostegno non solo alla Joya, ma a tutti i giocatori. All'argentino, in particolare, sia al momentolettura delle formazioni, poi durante la partita. Lo sguardo difa il giro del web Lo stessoè già ...

assromax : Molti stanno prendendo in giro Dybala . Molti di questi ( o quasi tutti ) sono di altre tifoserie . Il ragazzo no… -

Siamo la Roma

ha spiegato che, quando l'ha chiamato Mourinho, ha scelto la Roma per il privilegio di ... La finale di Conference League ha sparigliato tutto etutti. In particolare quelli che erano ...... una telefonata da Londra halo scenario e dato vita all'ennesimo derby con il Milan, ... Perché è vero cheha il cartellino, virtualmente, a costo zero ma ci sono le famose commissioni ... Dybala, bookmakers impazziti: un trofeo entro il 2025 a 3,50 Il presidente della Lazio prende in prestito lo slogan arcinoto di una agenzia immobiliare per replicare a chi lo accusa di aver condotto un mercato sottotono, specie se paragonato a quello dei cugini ...L’ex Capitano della Roma ha detto basta: si sta separando dopo vent’anni d’amore con Ilary Blasi. Sia Totti che Ilary prendono strade diverse, il resto lo fanno e lo disfano gli organi di stampa. Tott ...