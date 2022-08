Dopo lo strappo, Bonelli dà del fascista a Calenda che gli risponde per le rime (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella coalizione di centrosinistra brucia ancora molto lo strappo consumatosi ieri tra Azione e Pd, quando Carlo Calenda si è sfilato dall’accordo con Enrico Letta a seguito del patto elettorale raggiunto dai dem con SI di Nicola Fratoianni ed Ev di Angelo Bonelli. Quest’ultimo oggi ha ingaggiato con il leader di Azione uno scontro tutto social senza esclusione di colpi. Tutto è nato da una dichiarazione netta e inequivocabile sui rigassificatori, con la quale Carlo Calenda ha ripreso le tesi già sostenute qualche giorno fa in occasione della presentazione del Patto Repubblicano. Il leader di Azione ha detto: “Ci sono cose che non sono né di destra né di sinistra ma di buonsenso, abbiamo bisogno di un paese normale in cui si affrontano i problemi. Abbiamo bisogno di 11 termovalorizzatori e di 2 rigassificatori, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella coalizione di centrosinistra brucia ancora molto loconsumatosi ieri tra Azione e Pd, quando Carlosi è sfilato dall’accordo con Enrico Letta a seguito del patto elettorale raggiunto dai dem con SI di Nicola Fratoianni ed Ev di Angelo. Quest’ultimo oggi ha ingaggiato con il leader di Azione uno scontro tutto social senza esclusione di colpi. Tutto è nato da una dichiarazione netta e inequivocabile sui rigassificatori, con la quale Carloha ripreso le tesi già sostenute qualche giorno fa in occasione della presentazione del Patto Repubblicano. Il leader di Azione ha detto: “Ci sono cose che non sono né di destra né di sinistra ma di buonsenso, abbiamo bisogno di un paese normale in cui si affrontano i problemi. Abbiamo bisogno di 11 termovalorizzatori e di 2 rigassificatori, ...

