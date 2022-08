Dietro la Serbia c’è Putin e qui si rischia la guerra | spiega il premier kosovaro Kurti

(Di lunedì 8 agosto 2022) «Il rischio che scoppi un nuovo conflitto tra Kosovo eè alto. Sarei un irresponsabile se dicessi il contrario, soprattutto dopo che il mondo ha visto cosa ha fatto la Russia con l’Ucraina». IlAlbin, leader dei socialdemocratici, loa Repubblica dopo le agitazioni dei giorni scorsi. Il rischio del conflitto non è «altissimo», precisa, «anche perché qui abbiamo il contingente Nato, ma sicuramente alto. Siamo una democrazia che confina con un’autocrazia, del resto. Prima dell’invasione dell’Ucraina le possibilità erano poche, ora la situazione è cambiata. Il primo episodio, conseguenza dell’idea fascista di panslavismo che il Cremlino ha, è stato l’Ucraina. Se avremo un secondo episodio, ad esempio in Transnistria, allora le probabilità che una terza ...

