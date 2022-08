De Ketelaere, tre gol per prendersi il Milan: è già l’uomo-copertina, il ruolo scelto e l’idea per il debutto in Serie A | Primapagina (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 09:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Se fino a ieri qualcuno aveva ancora qualche dubbio, con la tripletta di ieri Charles De Ketelaere ha convinto tutti. Il posto da titolare da trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Pioli è il suo. Dal Bruges con furore, entusiasmo e voglia di esplodere definitivamente. Classe 2001, il belga si è inserito alla perfezione negli schemi rossoneri e contro la Pergolettese ha messo in mostra tutto il repertorio: prima ha segnato su rigore mandando anche un messaggio ai fantallenatori, poi di sinistro e il tris l’ha servito di testa, su assist di Florenzi. CHIAVE TATTICA – Un trequartista tuttofare con il vizietto del gol, mica male. “Cercavamo reti, assist e fisicità” ha raccontato Pioli. Maldini è sempre stato convinto che De Ketelaere fosse ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 09:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Se fino a ieri qualcuno aveva ancora qualche dubbio, con la tripletta di ieri Charles Deha convinto tutti. Il posto da titolare da trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Pioli è il suo. Dal Bruges con furore, entusiasmo e voglia di esplodere definitivamente. Classe 2001, il belga si è inserito alla perfezione negli schemi rossoneri e contro la Pergolettese ha messo in mostra tutto il repertorio: prima ha segnato su rigore mandando anche un messaggio ai fantallenatori, poi di sinistro e il tris l’ha servito di testa, su assist di Florenzi. CHIAVE TATTICA – Un trequartista tuttofare con il vizietto del gol, mica male. “Cercavamo reti, assist e fisicità” ha raccontato Pioli. Maldini è sempre stato convinto che Defosse ...

