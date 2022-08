Dazn su Sky: come funziona il doppio abbonamento. Codacons critica il nuovo accordo (Di lunedì 8 agosto 2022) Dazn su Sky e già sono iniziate le polemiche da parte di utenti ma anche della Codacons che critica le modalità di del doppio abbonamento e i costi che sarebbero alti per potere seguire il Campionato intero sulla piattaforma di SkyQ. Dazn su SkyQ: come funziona il doppio abbonamento Dazn è ufficialmente sbarcato su Sky, ampliando così la possibilità di seguire il Campionato di Serie A. Tuttavia, tante sono le polemiche sui costi e il doppio abbonamento come sottolinea il Codacons: “Il conto è il seguente: per poter vedere il canale ZONA Dazn, l’utente dovrà avere non solo l’abbonamento a SKY ma anche ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 agosto 2022)su Sky e già sono iniziate le polemiche da parte di utenti ma anche dellachele modalità di dele i costi che sarebbero alti per potere seguire il Campionato intero sulla piattaforma di SkyQ.su SkyQ:ilè ufficialmente sbarcato su Sky, ampliando così la possibilità di seguire il Campionato di Serie A. Tuttavia, tante sono le polemiche sui costi e ilsottolinea il: “Il conto è il seguente: per poter vedere il canale ZONA, l’utente dovrà avere non solo l’a SKY ma anche ...

vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - SkyItalia : Hai letto bene: l’app di @DAZN_IT è arrivata su #SkyQ - sportface2016 : +++Accordo #Sky-#Dazn: dall'8 agosto arriva la App e un canale dove si potranno vedere le altre 7 partite che non trasmette #Sky+++ - Bea_Mary84 : @Pattu1967 @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Assolutamente no, è abbinabile un solo abbonamento Sky all’account di DAZN - TheDark78848822 : #DAZN ma solo a me dice che l’app di DAZN su Sky Q non è disponibile o succede anche a qualcun’altro? -