Dai petroli ai lubrificanti green | i 50 anni della Bellini Spa | “Ora il mercato Usa”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Zanica. Verrebbe da dire “50e non sentirli”: perché la storiaSpa, azienda di Zanica specializzata nella tecnologialubrificazione, è quella di un’impresa che è stata sempre in grado di rinnovarsi e ringiovanirsi, seguendo e spesso anche anticipando i trend del. Oggi al timone c’è la terza generazione, quella rappresentata da Stefano, Marco e Andreache hanno ereditato la guida da papà Alberto, esattamente come lui nel 1972 aveva preso il testimone dal padre Carlo. Il traguardo è senza dubbio prestigioso ed è stato festeggiato, in forma ristretta e con una cerimonia senza eccessi, a fine giugno durante il consueto meeting aziendale: è stata l’occasione per ripercorrere alcuni dei momenti chiavestoria, ricordando aneddoti ...