Da domani in vigore il regolamento europeo per la riduzione dei consumi di gas (Di lunedì 8 agosto 2022) - La riduzione volontaria durerà fino a marzo 2023. Al momento, le disposizioni dei vari Paesi interessano perlopiù strutture pubbliche e attività commerciali per evitare di chiedere subito sacrifici ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 agosto 2022) - Lavolontaria durerà fino a marzo 2023. Al momento, le disposizioni dei vari Paesi interessano perlopiù strutture pubbliche e attività commerciali per evitare di chiedere subito sacrifici ...

luisperezbus : @PontAcadLife Read this: - lacittanews : Entra in vigore domani, con la pubblicazione attesa per oggi nella Gazzetta ufficiale Ue, il regolamento sulla ridu… - Lazio_TV : Due ordinanze da domani e per tutto il campionato di Roma e Lazio. - ComuneEmpoli : #Sport #Viabilità #Empoli ?? Al ‘Carlo Castellani’ si gioca la Coppa Italia Empoli-Spal: come cambiano mobilità e… - Leccezionaleit : Viabilità Stadio, domani in vigore il Piano della scorsa stagione. Per la gara di Coppa Italia con il Cittadella va… -