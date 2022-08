Da Cavalli a Tondelli | nove libri contro il caldo | consigli d’autore per chi ha meno di 30 anni – La gallery

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 agosto 2022) Qualidovrebbero leggere i ventenni italiani in questa calda estate del 2022? «Non credo al verbo dovere. Spesso un imperativo appesantisce anche le cose belle.o questiperché non consolano, ma aggiungono uno sguardo più lungo a quello che abbiamo in tempi di narcisismi esasperati, anaffettività e avidità. Un ritmo diverso a come di solito percepiamo il mondo». È questa la premessa di Mario Desiati, scrittore e poeta, premio strega 2022 con Gli Spatriati (Einaudi), a cui abbiamo chiestodi lettura per gli under 30. Insieme a Desiati, a suggerirealla generazione Z c’è Chiara Valerio, scrittrice, curatrice editoriale, in libreria con Così per sempre (Einaudi). Direttamente da Instagram, arrivano iFrancesca Innocenti, avida lettrice ...