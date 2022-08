Da Belotti a Rabiot e Raspadori | rivivi la CHAT MERCATO di oggi VIDEO

NantucketLifes1 : @EdoardoMecca1 E fatto plusvalenza di conto economico con #DeLigt. Io cederei #Rabiot (al limite anche a zero o qua… - casamiaw8 : RT @jackcalvarosie: ??LA SITUAZIONE?? #Zaniolo: trattativa ben indirizzata, serve l’affondo decisivo #Paredes: si dovrebbe fare dopo l’usci… - Roberta_Siro : RT @jackcalvarosie: ??LA SITUAZIONE?? #Zaniolo: trattativa ben indirizzata, serve l’affondo decisivo #Paredes: si dovrebbe fare dopo l’usci… - robertoparrilla : RT @jackcalvarosie: ??LA SITUAZIONE?? #Zaniolo: trattativa ben indirizzata, serve l’affondo decisivo #Paredes: si dovrebbe fare dopo l’usci… -

Sport Fanpage

... visto che Locatelli scalerebbe sulla sinistra e la coppia- McKennie tamponerebbe l'assenza ... Roma scatenata: Wijnaldum a un passo, obiettivi Bailly eLa grande protagonista degli ...... dalla situazione diin casa Juve al futuro di Cristiano Ronaldo , passando per la suggestioneper la Roma e i movimenti del Torino. Calciomercato, ultime news in diretta: accordo tra Juve e Manchester United per Rabiot, Napoli vicino a Raspadori L'uruguaiano del Valencia è extracomunitario, con la sua partenza libererebbe uno slot nella squadra per il brasiliano della Juventus ...Giallorossi scatenati ora a caccia di un difensore e un attaccante. Parla Allegri: “In tre mesi si decide il campionato”. Luis Alberto torna ad allenarsi a Formello. Azpilicueta rinnova fino al 2024 ...