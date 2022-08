Covid oggi Sardegna, 489 contagi e 5 morti: bollettino 8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 489 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 5. ”In Sardegna si registrano oggi 489 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 443 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1332 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (+3). 24734 sono i casi di isolamento domiciliare (- 510). Si registrano 5 decessi: due donne di 79 e 98 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 88 anni e due uomini di 82 e 89, residenti nella provincia di Oristano”. Lo comunica la Regione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 489 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 5. ”Insi registrano489 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 443 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1332 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 161 (+3). 24734 sono i casi di isolamento domiciliare (- 510). Si registrano 5 decessi: due donne di 79 e 98 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 88 anni e due uomini di 82 e 89, residenti nella provincia di Oristano”. Lo comunica la Regione ...

