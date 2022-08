Covid oggi Italia, 11.976 contagi e 113 morti: bollettino 8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 11.976 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 8 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 113 morti. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 1.334 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. “oggi nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 6.799 tamponi antigenici per un totale di 8.571 tamponi, si registrano 1.334 nuovi casi positivi (-1.127), sono 8 i decessi (+4), 950 i ricoverati (+40), 57 le terapie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 11.976 i nuovida coronavirus in, 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 113. Ecco i dati regione per regione: LAZIO – Sono 1.334 i nuovida coronavirus2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. “nel Lazio su 1.772 tamponi molecolari e 6.799 tamponi antigenici per un totale di 8.571 tamponi, si registrano 1.334 nuovi casi positivi (-1.127), sono 8 i decessi (+4), 950 i ricoverati (+40), 57 le terapie ...

