(Di lunedì 8 agosto 2022) In calo le terapie intensive (-3), crescono i ricoveri ordinari (+126). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 75.602. Il sottosegretario Costa: "Stop mascherina a scuola segnale normalità importante". Iss: reinfezioni in lieve aumento al 13%

WRicciardi : in Inghilterra il Servizio Sanitario Nazionale è al collasso ora, ancor prima dell'autunno quando ci sarànno i trad… - repubblica : Covid, crollo dei contagi: la curva scende del 27,7% - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, tredici tesserati sono positivi al Covid - MaiMollareWW3 : @LaBombetta76 Bombetta è il fatto, - FranceskoNew : RT @WRicciardi: Nei pronto soccorso di Milano l'estate è senza tregua: 'Caldo e Covid, mai così dura negli ultimi 20 anni' -

Sky Tg24

... 'Ho già sostenuto tre volte il provino in presenza.' ha infatti spiegato, raccontando che invece successivamente le cose sono andate in modo diverso a causa della pandemia di. Maria Teresa e ...Abrignani: "Valutare rischi e benefici sullo stop all'isolamento per asintomatici positivi Se tutti i morti registrati comesono realmente da, allora il- 19 è un pò più di una ... Covid, news. Bollettino: 11.976 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positività al 15,8%. LIVE Vaccini anti-Covid adattati a Omicron a partire da ottobre. E' l'obiettivo comunicato oggi dalla tedesca BioNTech che, annunciando i risultati finanziari relativi al secondo trimestre e alla prima ...Si registra un nuovo decesso per Covid-19 in Trentino. Si tratta di un uomo di quasi 90 anni, vaccinato e affetto da altre patologie. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per ...