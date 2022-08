Covid | lockdown alle ‘Haiwai cinesi’ | il blocco si allarga

RaiNews : Covid, dopo 256 casi le autorità hanno bloccato un'intera isola, turisti e cittadini cinesi confinati negli hotel - SkyTG24 : Le autorità di #Pechino hanno imposto un rigido lockdown dopo la scoperta di un focolaio sull’isola… - SimonFo33 : @GiusyBelfiore #bergamo #covid #vaccini #greenpass #lockdown Come te nessuno! VERAMENTE - Je_Scotti : RT @mcrisparlato: @boni_castellane Io ricordo che il New York Time celebrava Cavanna per aver scoperto come curare il Covid, poi Bill Gates… - EleEsse77 : RT @mcrisparlato: @boni_castellane Io ricordo che il New York Time celebrava Cavanna per aver scoperto come curare il Covid, poi Bill Gates… -

... capoluogo dell'isola meridionale cinese di Hainan, dopo che le autorità locali hanno rilevato un focolaio di- 19 e imposto un. Le restrizioni sono entrate in vigore in mattinata ...Prenotazioni delle camere: superato il periodo pre -Confrontando invece, attraverso la ... durante il primo; poi i primi sei mesi del 2021 le discussioni avevano un'accezione positiva ...Le persone che, a causa del Covid, hanno sofferto di perdita dell'olfatto rischiano di andare incontro a problemi cognitivi e di memoria. E' quanto emerge da uno studio presentato al congresso della A ...Globally, the number of weekly cases went down by 9 percent with over 6.5 million cases reported. Cases in Kazakhstan, however, were rising since June 20 before going down steadily over the past three ...