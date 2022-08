Covid | il bollettino di oggi lunedì 8 agosto 2022 | 11 976 nuovi positivi e 113 morti Positività al 15 | 8%

TSTARANTO : Covid: il bollettino della Puglia dell'8 agosto. 6018 test e 752 casi. 104 nel tarantino - telodogratis : Covid oggi Italia, 11.976 contagi e 113 morti: bollettino 8 agosto - ilCoperchio : Italia. Covid. Deceduti. 08 agosto. Bollettino quotidiano. Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità. O… - zazoomblog : Covid 19 in Campania bollettino del 7 agosto: 1.051 positivi - #Covid #Campania #bollettino #agosto: - infoitsalute : Bollettino Covid oggi in Italia e Lombardia: positivi, morti e ricoveri dell'8 agosto -

di domenica 7 agosto: quasi 27mila casi e 74 morti. Calano i contagi e i ricoveri Gli italiani positivi al Coronavirus tornano a scendere verso la quota un milione: sono attualmente ...Crollo verticale dei casi di19 in Italia: sono 11.976 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore, meno della metà dei 26. Secondo quanto emerge dalquotidiano del Ministero della ...A fronte di 8.810 tamponi effettuati, sono 1.169 i nuovi positivi (13,2%). Sono i dati principali del bollettino Covid in Lombardia. Il numero di tamponi è basso a causa del tradizionale ...Sono 11.976 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 26.662, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 21.325.402 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...