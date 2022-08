Covid e libertà, così nascono i nuovi totalitarismi (Di lunedì 8 agosto 2022) Psicologia del totalitarismo, di Mattias Desmet, professore di Psicologia clinica in Belgio (La Linea, traduzione di Pietro Pane, con una buona bibliografia) prende a prestito la folle corsa dei governi occidentali a limitare le nostre libertà durante la pandemia per realizzare un trattato sulle nuove forme di totalitarismo, che non è «un accidente della storia, è la conseguenza logica del pensiero meccanicista e della fede illusoria nell’onnipotenza dell’intelletto umano». Desmet non critica il metodo scientifico, non ritiene ci sia stata una grande regia, ma ragiona, applica un modello psicologico al funzionamento delle masse, e trae una lezione delle dittature del Novecento, per spiegare il rischio che stiamo correndo. «L’interferenza dei governi nella vita privata degli individui era un fenomeno in crescita, si riduceva il diritto alla privacy, in particolare dopo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 8 agosto 2022) Psicologia del totalitarismo, di Mattias Desmet, professore di Psicologia clinica in Belgio (La Linea, traduzione di Pietro Pane, con una buona bibliografia) prende a prestito la folle corsa dei governi occidentali a limitare le nostredurante la pandemia per realizzare un trattato sulle nuove forme di totalitarismo, che non è «un accidente della storia, è la conseguenza logica del pensiero meccanicista e della fede illusoria nell’onnipotenza dell’intelletto umano». Desmet non critica il metodo scientifico, non ritiene ci sia stata una grande regia, ma ragiona, applica un modello psicologico al funzionamento delle masse, e trae una lezione delle dittature del Novecento, per spiegare il rischio che stiamo correndo. «L’interferenza dei governi nella vita privata degli individui era un fenomeno in crescita, si riduceva il diritto alla privacy, in particolare dopo ...

