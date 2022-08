Coronavirus, i dati – 11.976 contagi nelle ultime 24 ore: il tasso di positività stabile al 15,8%. Altre 113 vittime (Di lunedì 8 agosto 2022) Scende sensibilmente, come di consueto dopo il fine settimana, il numero dei nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia. Come si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 11.976 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, meno della metà delle 26.662 di ieri. Cala drasticamente, però, anche il numero di tamponi processati che passa dai 166.481 di ieri agli appena 75.602 di oggi. Tanto che il tasso di positività rimane sostanzialmente invariato, calando dello 0,2%, dal 16% di ieri al 15,8% delle ultime 24 ore. Aumenta, invece, il numero delle vittime: oggi sono 113 le persone decedute a causa del Covid, contro le 74 registrate domenica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Scende sensibilmente, come di consueto dopo il fine settimana, il numero dei nuovidaregistrati in Italia. Come si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 11.976 le persone risultate positive24 ore, meno della metà delle 26.662 di ieri. Cala drasticamente, però, anche il numero di tamponi processati che passa dai 166.481 di ieri agli appena 75.602 di oggi. Tanto che ildirimane sostanzialmente invariato, calando dello 0,2%, dal 16% di ieri al 15,8% delle24 ore. Aumenta, invece, il numero delle: oggi sono 113 le persone decedute a causa del Covid, contro le 74 registrate domenica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

