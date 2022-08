Corona virus | Italia | 1054167 attualmente positivi a test -40789 in un giorno con 173249 decessi 113 e 20097986 guariti 52651 Totale di 20325402 casi 11976 Dati della protezione civile | effettuati 75602 tamponi

CrostyGa : @MedicinePop Grazie del thread, ne scriverò uno anche io citando letteratura antecedente al 2020 (e questo qui). V… - CamilloCamillo6 : @milaunicoamore Quella altro che il corona virus ???????? - tatianasaggio : @carinadonofrio @Stefanialove_of Però a sto punto la differenza fra virus e batteri la dovremmo aver imparata tutti… - inotg_inot59 : @a_meluzzi Giusto ma che diventi un partito politico mi sembra cavalcare la tigre ,una volta eletti che fanno solo… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.698 di cui: Positivi all'… -

Sky Tg24

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 08 agosto 2022 752 Nuovi casi 6.018 Test giornalieri 2 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 176 ...Fabrizio, "Sei la persona più speciale che esista"/ La dedica a Carlos... Quindi Roberto ... è interessato dirlo non tanto per la notizia ma perchè è ancora in giro il. Sono venuto qui in ... Covid, news. Bollettino: 11.976 nuovi casi e 113 morti. Tasso di positività al 15,8%. LIVE Le province di notifica con il tasso più alto sono Pisa con 37.509 casi x100.000 abitanti, Lucca con 37.449, Firenze con 37.222, la più bassa Grosseto con 33.791 I ricoverati sono 585 (21 in meno risp ...Alcuni ragazzi avevano denunciato con video su Tik Tok una strana sindrome con febbre, tosse e spossatezza La denuncia corre su Tik Tok. Ma la querela no. E così Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli ...