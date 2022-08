COPPA ITALIA GENOA-BENEVENTO DOVE VEDERLA E PROBABILI FORMAZIONI (Di lunedì 8 agosto 2022) GENOA-BENEVENTO è la partita che aprirà un insolito lunedì di COPPA ITALIA. Si gioca alle 17.45 a Marassi e la partita sarà trasmessa in diretta sul canale 20. L’attesa, da una parte e dall’altra, è molto alta, perché si tratta del primo impegno ufficiale della stagione che precede di pochi giorni l’esordio in campionato. Entrambe le squadre saranno protagoniste in Serie B, DOVE sono candidate alla lotta per la promozione. COPPA ITALIA GENOA-BENEVENTO COME ARRIVANO ALLA PARTITA Il GENOA arriva alla sfida con il BENEVENTO consapevole del percorso di crescita che ha intrapreso durante il precampionato. I primi due test con Lucerna e Maiorca avevano messo in luce la stessa sterilità offensiva che aveva di ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 8 agosto 2022)è la partita che aprirà un insolito lunedì di. Si gioca alle 17.45 a Marassi e la partita sarà trasmessa in diretta sul canale 20. L’attesa, da una parte e dall’altra, è molto alta, perché si tratta del primo impegno ufficiale della stagione che precede di pochi giorni l’esordio in campionato. Entrambe le squadre saranno protagoniste in Serie B,sono candidate alla lotta per la promozione.COME ARRIVANO ALLA PARTITA Ilarriva alla sfida con ilconsapevole del percorso di crescita che ha intrapreso durante il precampionato. I primi due test con Lucerna e Maiorca avevano messo in luce la stessa sterilità offensiva che aveva di ...

