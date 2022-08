Coppa Italia: Bologna-Cosenza, le formazioni ufficiali (Di lunedì 8 agosto 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Bologna e Cosenza, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Si registra un solo precedente tra le due squadre nella competizione, risalente al 31 agosto 1983 quando furono i calabresi ad imporsi per 1-0 tra le mura amiche. È l’unica sconfitta dei felsinei nei sette precedenti totali fra le due squadre, completati da cinque vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto ufficiale è datato al 1996, successo degli emiliani per 0-3 in Calabria nel girone di ritorno in Serie B. Il Bologna sarà ai nastri di partenza della Serie A per l’ottava stagione consecutiva: esordio all’ “Olimpico” contro la Lazio il 14 agosto, poi una settimana dopo la prima in casa contro il Verona. In Coppa ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 8 agosto 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per i trentaduesimi di. Si registra un solo precedente tra le due squadre nella competizione, risalente al 31 agosto 1983 quando furono i calabresi ad imporsi per 1-0 tra le mura amiche. È l’unica sconfitta dei felsinei nei sette precedenti totali fra le due squadre, completati da cinque vittorie e un pareggio. L’ultimo confronto ufficiale è datato al 1996, successo degli emiliani per 0-3 in Calabria nel girone di ritorno in Serie B. Ilsarà ai nastri di partenza della Serie A per l’ottava stagione consecutiva: esordio all’ “Olimpico” contro la Lazio il 14 agosto, poi una settimana dopo la prima in casa contro il Verona. In...

