Coppa Italia 2022/23: il Bologna batte di misura il Cosenza e si qualifica ai sedicesimi di finale (Di lunedì 8 agosto 2022) Termina 1-0 il match tra Bologna e Cosenza, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/23. La partita, disputata allo stadio Dall'Ara, è stata decisa da Nicola Sansone al 64?. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita le emozioni sono poche, con tanti interventi fallosi e poche azioni fluide realizzate dalle due squadre. Il primo tiro del match infatti arriva solo al 17', grazie ad una buona azione di Arnautovic. L'austriaco sul lato sinistro dell'area di rigore si libera del suo diretto marcatore e conclude verso la porta, Matosevic però respinge sul primo palo. Al 34' buona occasione per De Silvestri, che su un cross di Soriano da destra manda però alto di testa all'interno dell'area piccola. Al 38' altra grande occasione per il ...

