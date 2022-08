Controlli taxi e Ncc a Capodichino: oltre venti sanzioni della Polizia Municipale (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVentuno tassisti sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale (Unità Operativa Aeroportuale) all’aeroporto di Capodichino per violazione al Regolamento comunale e al Codice della Strada. E’ il bilancio dei Controlli effettuati dai vigili urbani, che hanno verificato la posizione di 110 taxi e 25 veicoli N.C.C., sanzionando oltre ai 21 tassisti, anche il conducente di un veicolo Ncc perché il suo certificato di abilitazione professionale era scaduto. Gli agenti hanno individuato e sanzionato cinque vetture private utilizzate per il trasporto pubblico, non di linea: tra questi è stato multato un noleggiatore abusivo che si era accordato per trasportare una famiglia di cinque persone in una località del Cilento dietro il pagamento di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVentuno tassisti sono stati sanzionati dalla(Unità Operativa Aeroportuale) all’aeroporto diper violazione al Regolamento comunale e al CodiceStrada. E’ il bilancio deieffettuati dai vigili urbani, che hanno verificato la posizione di 110e 25 veicoli N.C.C., sanzionandoai 21 tassisti, anche il conducente di un veicolo Ncc perché il suo certificato di abilitazione professionale era scaduto. Gli agenti hanno individuato e sanzionato cinque vetture private utilizzate per il trasporto pubblico, non di linea: tra questi è stato multato un noleggiatore abusivo che si era accordato per trasportare una famiglia di cinque persone in una località del Cilento dietro il pagamento di un ...

ubernograzie : Napoli, controlli a tassisti irregolari e autisti abusivi: scattano le multe - - CatelloVuolo : In un Paese minimamente serio, dopo il video di @stanzaselvaggia scatterebbero controlli a raffica. Invece... #taxi #POS - CardelliAc : RT @virgiliopaolo: @AndreaBitetto @CardelliAc Non dimentichiamo che non promettono NULLA del loro, tutto a spese nostre! Riduzione stipendi… - virgiliopaolo : @AndreaBitetto @CardelliAc Non dimentichiamo che non promettono NULLA del loro, tutto a spese nostre! Riduzione sti… - linosegna : RT @ubernograzie: Movida a Napoli: controlli, denunce e sequestri della polizia municipale - -