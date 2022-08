Conte: «Il M5s da solo alle elezioni. Di Battista e Raggi? Non credo che si candideranno» (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Movimento 5 Stelle andrà da solo alle elezioni. Alessandro Di Battista forse non vuole partecipare alle Parlamentarie. Mentre Giorgia Meloni è inadatta a governare. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Radio Capital oggi delinea i contorni della strategia del M5s alle urne del 25 settembre. «alle elezioni andiamo orgogliosamente da soli», esordisce Conte. Che poi va all’attacco di Letta: «Il disastro politico è sotto gli occhi di tutti. Assisto attonito a questo spettacolo che non mi sarei mai aspettato dopo un’esperienza di governo con il Conte 2 molto positiva». Un nuovo dialogo? «Siamo persone serie, non siamo professionisti della politica». Su Dibba: «Non è iscritto in questo ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Movimento 5 Stelle andrà da. Alessandro Diforse non vuole partecipareParlamentarie. Mentre Giorgia Meloni è inadatta a governare. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppea Radio Capital oggi delinea i contorni della strategia del M5surne del 25 settembre. «andiamo orgogliosamente da soli», esordisce. Che poi va all’attacco di Letta: «Il disastro politico è sotto gli occhi di tutti. Assisto attonito a questo spettacolo che non mi sarei mai aspettato dopo un’esperienza di governo con il2 molto positiva». Un nuovo dialogo? «Siamo persone serie, non siamo professionisti della politica». Su Dibba: «Non è iscritto in questo ...

