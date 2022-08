Concorso per 20 Posti al CNR a Tempo Indeterminato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto un nuovo Concorso per l’assunzione di 20 diversi profili professionali, in varie città d’Italia. Bando di Concorso Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it - i bandi di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a Tempo Indeterminato di venti unita' di personale con profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale e collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale - interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto un nuovoper l’assunzione di 20 diversi profili professionali, in varie città d’Italia. Bando diSi comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it - i bandi dipubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato adi venti unita' di personale con profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello professionale e collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale - interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 ...

