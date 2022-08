Con Letta o dopo Letta | nel Pd inquieto si riaffaccia Bonaccini

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sarà pure il Mario Balotelli del partito democratico. L’eterna promessa per la segreteria dem. Eppure Stefano, governatore dell’Emilia-Romagna con deciso piglio riformist... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

borghi_claudio : Direi che di buffonate fra calenda letta e renzi ne abbiamo viste abbastanza. In vista delle #ElezioniPolitiche22 c… - CarloCalenda : Se c’è una cosa cosa acclarata è che il patto con il @pdnetwork era vantaggioso come posti. Le motivazioni della ro… - FMCastaldo : Dopo l’ennesima puntata della telenovela con la rottura tra #Calenda e #Letta, ma soprattutto viste le molteplici s… - AdoCamil : #InOnda Pizzarotti con Renzi, Di Maio con Letta…..terribile - CarloF0554ti : Intanto c'è Pizzarotti che dice di aver scelto il terzo polo, dopo aver discusso con Letta, perché Letta ha imbarca… -

Il segretario Enrico, dato sicuro come candidato fino a pochi giorni fa a Pisa (al Senato), lascia la Toscana (sarà al proporzionale su più listini). E detta due regole, ribadendoforza ai ...Presa di posizione che il segretario del Pd, Enrico, presente alla cerimonia, definisce "grave e incomprensibile".C'è chi lo vede già come il prossimo segretario dem in caso di batosta elettorale, ma sulle alleanze il governatore emiliano sta con Letta: servono anche Si ed Europa Verde. Ma chiede a Calenda di pen ...Enrico dovrà prendere un voto in più di Meloni per salvare il ruolo di segretario. Intanto le correnti litigano per i seggi sicuri che, dopo lo strappo di ...