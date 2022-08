Colombia, Gustavo Petro giura da presidente, il primo di sinistra (Di lunedì 8 agosto 2022) In Colombia si è insediato ufficialmente Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra nella storia del Paese. Ha giurato a Bogotà davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone. Il 62enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Insi è insediato ufficialmente, ildinella storia del Paese. Hato a Bogotà davanti a una folla di centinaia di migliaia di persone. Il 62enne ...

ilpost : In #Colombia, si è insediato come nuovo presidente Gustavo Petro: è il primo presidente di sinistra della storia de… - ilpost : In Colombia Gustavo Petro si è insediato come presidente: è il primo di sinistra della storia del paese - EconomicTimes : Colombia: Former M-19 guerrilla group member Gustavo Petro sworn in as president | - matteotti_g : RT @Vinc1955: Il neopresidente 'italiano' della Colombia - concetta1915 : RT @Vinc1955: Il neopresidente 'italiano' della Colombia -