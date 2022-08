CM Punk vicino al rientro | Ecco quando potrebbe calcare il ring

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’anno scorso in quel di Chicago di questi periodi, CMritornava all’intrno di undi wrestling dopo oltre 7 anni di inattività. La sua scalata in AEW è stata repentina, ha inanellato una gran serie di vittorie ed è diventato campione sconfiggendo Page. Avrebbe dovuto difendere il titolo contro Tanahashi a Forbidden Door ma un infortunio ha scombussolato tutti i piani. Il campione ora è Moxley ma il Chicago Madesfruttare la sua opportunità di “rivincita” molto presto. La situazione Secondo molti giornalisti tra cui Alvarez e Meltzer,dovrebbe ritornare proprio ad All Out scagionando l’idea di un lungo periodo di stop ai box come si era previsto all’inizio dell’accaduto. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.