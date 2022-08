Classifica film al botteghino 1 agosto – 7 agosto

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dall’1al 7. THOR: LOVE AND THUNDER Regia di Taika Waititi Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 6 luglio 2022 TOP GUN: MAVERICK Regia di Joseph Kosinski Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 25 maggio 2022 PORCO ROSSO Regia di Hayao Miyazaki Genere Animazione Produzione Giappone, 1992 Data di uscita 012022 ELVIS Regia di Baz Luhrmann Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 22 giugno 202 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO Regia di Colin Trevorrow Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2022 Data di uscita 2 giugno 2022 THE TWIN – L’ALTRO VOLTO DEL MALE Regia di Taneli ...