Cina: esercitazioni militari per punire indipendentismi di Taiwan (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cina ha annunciato che continuerà le sue esercitazioni militari al largo di Taiwan, sempre in risposta alla visita di Nancy Pelosi all'isola rivendicata da Pechino. Queste dimostrazioni militari ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Laha annunciato che continuerà le sueal largo di, sempre in risposta alla visita di Nancy Pelosi all'isola rivendicata da Pechino. Queste dimostrazioni...

Agenzia_Ansa : La Cina dà il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Taiwan. Taipei: 'Preparati alla guerra… - Agenzia_Ansa : La Cina attacca il G7 su Taiwan. 'Gli Usa hanno creato la crisi'. E l'Unione europea con Il capo della diplomazia U… - Agenzia_Ansa : La Cina ha dato il via, alle 12 locali (6 in Italia), alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno a Ta… - mirko60036887 : @GermanoDottori Lo avrebbe fatto cmq, anche senza le attuali esercitazioni cinesi e la Cina avrebbe mosso le sue pe… - Italian_Refugee : Oh ma insomma il governo #Biden riuscirà, attraverso l'ennesima provocazione (azovstal, serbia e Kosovo, taiwan)… -