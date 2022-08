Ciliegie | proprietà | benefici e controindicazioni

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 agosto 2022)Lesono un frutto irresistibile, dolce e succoso, che oltre ad essere squisito, è anche ricco diper la nostra salute. Il bel colore delle, che va dal rosa chiaro al rosso intenso, è dato da pigmenti noti come antociani. Gli antociani sono coloranti idrosolubili che appartengono alla classe di flavonoidi, molecole ben note per i loro. Sappiamo bene che frutta e verdura fanno bene e che dovremmo mangiarne in quantità ogni giorno ed è ormai risaputo che idi molti vegetali sono in gran parte dati proprio dai flavonoidi. Questa classe di sostanze include moltissime molecole diverse, accomunate dasimili. I flavonoidi sono infatti dei potenti antinfiammatori e antiossidanti, ...