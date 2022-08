Ciclismo su pista, Europei 2022: i convocati dell’Italia. Out Ganna, Milan e Consonni, Viviani e Paternoster trascinatori (Di lunedì 8 agosto 2022) Mancano tre soli giorni ai Campionati Europei di Ciclismo su pista 2022 che si svolgeranno nel velodromo di Monaco di Baviera, in Germania, fino al prossimo 16 agosto; il tutto è parte dei Campionati Europei multisportivi 2022, che si concluderanno la prossima domenica 21 agosto. L’Italia ha annunciato, con un comunicato stampa sul sito della FederCiclismo, i convocati per le gare che partiranno giovedì. Spiccano le assenza di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, parte del quartetto dell’inseguimento a squadre campione olimpico in carica; mentre tra le donne sono da sottolineare le mancanze di Chiara Consonni ed Elisa Balsamo. La selezione azzurra del ct Marco Villa è ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Mancano tre soli giorni ai Campionatidisuche si svolgeranno nel velodromo di Monaco di Baviera, in Germania, fino al prossimo 16 agosto; il tutto è parte dei Campionatimultisportivi, che si concluderanno la prossima domenica 21 agosto. L’Italia ha annunciato, con un comunicato stampa sul sito della Feder, iper le gare che partiranno giovedì. Spiccano le assenza di Filippo, Jonathane Simone, parte del quartetto dell’inseguimento a squadre campione olimpico in carica; mentre tra le donne sono da sottolineare le mancanze di Chiaraed Elisa Balsamo. La selezione azzurra del ct Marco Villa è ...

