Ciclismo su pista, Europei 2022: i convocati dell’Italia. Elia Viviani e Letizia Paternoster osservati speciali (Di lunedì 8 agosto 2022) Dall’11 al 16 agosto a Monaco di Baviera (Germania) il Ciclismo su pista si prenderà la scena negli Europei multidisciplinari in terra tedesca. La specialità è tra quelle in cui l’Italia vuol fare bene, sulla base dei risultati ottenuti nelle ultime competizioni internazionali. Vero è che la compagine con cui si presenza il Bel Paese, guidata dal CT Marco Villa, ha delle assenze e annovera tra le sue fila atleti in cerca di risposte. “A parte le assenze, mancano tre campioni olimpici, mentre tra le donne Elisa Balsamo e Chiara Consonni, abbiamo un bel gruppo. Sicuramente i giovani avranno l’occasione per farsi vedere, penso a quelli della categoria U23”, ha dichiarato Villa (fonte: FederCiclismo). Si punta quindi su due nomi che sicuramente stimolano gli appassionati, ovvero Elia ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Dall’11 al 16 agosto a Monaco di Baviera (Germania) ilsusi prenderà la scena neglimultidisciplinari in terra tedesca. Latà è tra quelle in cui l’Italia vuol fare bene, sulla base dei risultati ottenuti nelle ultime competizioni internazionali. Vero è che la compagine con cui si presenza il Bel Paese, guidata dal CT Marco Villa, ha delle assenze e annovera tra le sue fila atleti in cerca di risposte. “A parte le assenze, mancano tre campioni olimpici, mentre tra le donne Elisa Balsamo e Chiara Consonni, abbiamo un bel gruppo. Sicuramente i giovani avranno l’occasione per farsi vedere, penso a quelli della categoria U23”, ha dichiarato Villa (fonte: Feder). Si punta quindi su due nomi che sicuramente stimolano gli appassionati, ovvero...

