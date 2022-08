Ciclismo, Europei 2022: le convocate dell’Italia. Elisa Balsamo il riferimento delle azzurre (Di lunedì 8 agosto 2022) Ci si prepara per fare il meglio possibile. Sarà un agosto molto intenso per lo sport italiano: a Roma in programma gli Europei di nuoto e a Monaco di Baviera un contenitore multidisciplinare a livello continentale, con 13 specialità protagoniste in terra teutonica. Tra queste il Ciclismo e, nella categoria su strada, le specialiste del Bel Paese per la corsa in linea e la cronometro sono pronte a lanciare il guanto di sfida. Il 21 agosto si terrà una prova di 128.3 km, con partenza da Landsberg e arrivo a Monaco dopo due tornate nel circuito cittadino lungo 13 chilometri. Ai -26 km dall’arrivo, prima di entrare quindi nel citato circuito, le atlete dovranno affrontare alcuni ostacoli di non poco conto: lo strappo di Haunshofen dopo 40 km di gara; la salita Degendorf con pendenza media del 6%, l’erta del Wolfratshausen che inizierà dopo 96 km di corsa ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Ci si prepara per fare il meglio possibile. Sarà un agosto molto intenso per lo sport italiano: a Roma in programma glidi nuoto e a Monaco di Baviera un contenitore multidisciplinare a livello continentale, con 13 specialità protagoniste in terra teutonica. Tra queste ile, nella categoria su strada, le specialiste del Bel Paese per la corsa in linea e la cronometro sono pronte a lanciare il guanto di sfida. Il 21 agosto si terrà una prova di 128.3 km, con partenza da Landsberg e arrivo a Monaco dopo due tornate nel circuito cittadino lungo 13 chilometri. Ai -26 km dall’arrivo, prima di entrare quindi nel citato circuito, le atlete dovranno affrontare alcuni ostacoli di non poco conto: lo strappo di Haunshofen dopo 40 km di gara; la salita Degendorf con pendenza media del 6%, l’erta del Wolfratshausen che inizierà dopo 96 km di corsa ...

JulioCesare12 : Gli Europei di ciclismo di domenica prossima attenuano in parte il dolore per il weekend sportivo più brutto dell'a… - OA_Sport : #CICLISMO Scopriamo le convocate per la prova in linea e la cronometro degli Europei di Monaco di Baviera - zazoomblog : Ciclismo Europei 2022: i convocati dell’Italia. Ganna farà la prova in linea ma non la cronometro. Dainese e Nizzol… - OA_Sport : #CICLISMO Resi noti i nomi degli azzurri al via della prova su strada e a cronometro a Monaco di Baviera: Filippo G… - Eurosport_IT : L'Italia proverà a puntare forte su Giacomo Nizzolo ed Alberto Dainese ??????????? #EurosportCICLISMO | #Europei -