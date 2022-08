Ciclismo, da domani via al Tour de l’Ain: c’è Alaphilippe, pochi azzurri in gara. Terza e ultima tappa imprevedibile (Di lunedì 8 agosto 2022) A partire da domani martedì 9 agosto fino a giovedì 11 è in programma la corsa a tappe del Tour de l’Ain 2022, arrivata alla sua trentaquattresima edizione. I corridori al via del Tour affronteranno tre tappe lungo il territorio francese, l’ultima delle quali particolarmente dura e, inevitabilmente, decisiva per stabilire il vincitore. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni per arrivare pronti al Tour de l’Ain 2022. Ciclismo, Europei 2022: il percorso della prova in linea uomini. Probabile una volata finale PERCORSO E ALTIMETRIA PRIMA tappa (CHATILLON-SUR-CHALARONNE – VAL-REVERMONT, 151 KM) Inizio agevole per i corridori, 151 km con partenza da Châtillon-sur-Chalaronne per poi raggiungere Val-Revermont: il percorso si presenta ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) A partire damartedì 9 agosto fino a giovedì 11 è in programma la corsa a tappe delde2022, arrivata alla sua trentaquattresima edizione. I corridori al via delaffronteranno tre tappe lungo il territorio francese, l’delle quali particolarmente dura e, inevitabilmente, decisiva per stabilire il vincitore. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni per arrivare pronti alde2022., Europei 2022: il percorso della prova in linea uomini. Probabile una volata finale PERCORSO E ALTIMETRIA PRIMA(CHATILLON-SUR-CHALARONNE – VAL-REVERMONT, 151 KM) Inizio agevole per i corridori, 151 km con partenza da Châtillon-sur-Chalaronne per poi raggiungere Val-Revermont: il percorso si presenta ...

