Christina Aguilera dal concerto del Pride denuncia la legge “Don’t Say Gay” della Florida (Di lunedì 8 agosto 2022) Christina Aguilera ha usato la sua moda come un mezzo per esprimere la propria posizione, e lo stesso vale per la sua presenza sul palco del Brighton & Hove Pride, il festival annuale dell’orgoglio Lgbt+ che si tiene nella città dell’Inghilterra. Il tema dell’edizione di quest’anno era l’amore, l’unità e la protesta, e l’iconica cantante pop si prestava perfettamente a fare da testimonial al Pride. Dal suo singolo di debutto “Genie in a Bottle” alla famigerata “Dirrty” fino al brano del 2002 “Beautiful” – che è ampiamente considerato uno dei più grandi inni Lgbtq+ di tutti i tempi – la Aguilera ha sempre usato la sua voce a fin di bene. .@xtina just used her headline set at @PrideBrighton to slam Florida’s ‘Don’t Say Gay’ law. ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 8 agosto 2022)ha usato la sua moda come un mezzo per esprimere la propria posizione, e lo stesso vale per la sua presenza sul palco del Brighton & Hove, il festival annuale dell’orgoglio Lgbt+ che si tiene nella città dell’Inghilterra. Il tema dell’edizione di quest’anno era l’amore, l’unità e la protesta, e l’iconica cantante pop si prestava perfettamente a fare da testimonial al. Dal suo singolo di debutto “Genie in a Bottle” alla famigerata “Dirrty” fino al brano del 2002 “Beautiful” – che è ampiamente considerato uno dei più grandi inni Lgbtq+ di tutti i tempi – laha sempre usato la sua voce a fin di bene. .@xtina just used her headline set at @Brighton to slam’s ‘Say Gay’ law. ...

