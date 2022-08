Chiuse le autocandidature M5S in vista delle parlamentarie Casalino e Raggi fuori | c’è Appendino

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo scaduto per ledel Movimento 5 Stelle inin agenda, ancora provvisoria, il 16 agosto. Iniziata alle 14 del 5 agosto scorso, la procedura telematica che ha consentito a tutti gli iscritti al partito di candidarsi per le elezioni del 25 settembre, si è conclusa oggi alle 14. L’elencocandidature sarà comunicato tra il pomeriggio e la serata, fanno sapere dal MoVimento, ma alcuni assetti sono già chiari. ChiaraIn attesa di conoscere i nomi dei candidati, la prima ad aver aderito alla chiamata alle armi di Giuseppe Conte era stata ieri, 7 agosto, Chiara. In un post su Instagram, l’ex sindaca di Torino aveva scritto: «Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità ...

