Chi era Leandro Lo, leggenda delle arti marziali ucciso a colpi di pistola (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago – Il 33enne pluricampione del mondo di Jiu-Jitsu Brasiliano, Leandro Lo, è stato ucciso nella notte di ieri a San Paolo, sua città natale. La notizia della morte di Leandro Lo è un fulmine a ciel sereno per tutti gli amanti delle arti marziali. Secondo le prime ricostruzioni, a uccidere Leandro Lo sarebbe stato un poliziotto fuori servizio, il quale avrebbe sparato un colpo alla testa del campione dopo una banale lite in un bar. Chi era Leandro Lo Leandro Lo era nato a San Paolo l'11 maggio 1989. Veniva considerato una vera e propria leggenda della sua disciplina, il Jiu-Jitsu Brasiliano. Poteva vantare nel suo palmarés ben 8 titoli mondiali della International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (Ibjjf) ...

