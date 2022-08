Chi è Gustavo Petro, il primo presidente di sinistra che da stanotte guida la Colombia (Di lunedì 8 agosto 2022) Ieri, 7 agosto, la Colombia ha segnato sul calendario una giornata storica: per la prima volta nella storia del Paese si è insediato un presidente di sinistra. Il suo nome è Gustavo Petro e sostituirà il conservatore Iván Duque Márquez. 62 anni, economista e leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico, Petro, che è stato sindaco di Bogotà per tre anni e precedentemente si era candidato due volte alla presidenza, ha anche un passato da guerrigliero nel Movimento 19 aprile (M-19), un gruppo rivoluzionario che si ritirò dalla lotta armata negli anni ’90. Al suo fianco si è insediata la vicepresidente Francia Márquez, attivista, avvocata e politica afroColombiana che sarà la prima donna nera a ricoprire la carica in ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Ieri, 7 agosto, laha segnato sul calendario una giornata storica: per la prima volta nella storia del Paese si è insediato undi. Il suo nome èe sostituirà il conservatore Iván Duque Márquez. 62 anni, economista e leader della coalizione diPacto Histórico,, che è stato sindaco di Bogotà per tre anni e precedentemente si era candidato due volte alla presidenza, ha anche un passato da guerrigliero nel Movimento 19 aprile (M-19), un gruppo rivoluzionario che si ritirò dalla lotta armata negli anni ’90. Al suo fianco si è insediata la viceFrancia Márquez, attivista, avvocata e politica afrona che sarà la prima donna nera a ricoprire la carica in ...

