Champions League 2022/2023, ritorno terzo turno preliminare: programma, date, orari e diretta tv (Di lunedì 8 agosto 2022) Tutto pronto per il terzo turno di qualificazione alla Champions League 2022/23. Dopo le gare di andata della scorsa settimana, è tempo delle partite di ritorno che decreteranno le formazioni che accederanno ai playoff. Le vincenti degli spareggi si qualificheranno alla fase a gironi, che inizierà il 6 settembre e si concluderà il 2 novembre. Anche questa volta, non è previsto alcun passaggio in tv. TABELLONE PRIMO turno TABELLONE SECONDO turno Martedì 9 agosto Ore 18:00 – Zlagiris Vilnius-Bodo/Glimt Ore 19:00 – Apollon Limassol-Maccabi Haifa Ore 19:00 – Viktoria Plzen-FC Sheriff Tiraspol Ore 19:00 – Pyunik-Stella Rossa Ore 19:45 – Midtjylland-Benfica Ore 20:00 – Dinamo Zagabria-Ludogorets Razgard Ore 20:00 – Ferencvaros-Qarabag FK Ore 20:30 – PSV ...

