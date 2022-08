«C’hai un cortellino ar posto de la spada» | la poesia in romanesco dedicata a Calenda del deputato Morassut PD

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo lo strappo di Carlocon il Partito Democratico e l’addio alla coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre, l’umore dei dem è tutt’altro che di festa. Ma c’è chi, come ilRoberto, cerca di esorcizzare quanto accaduto, rispolverando l’antica arte dellain. E così, l’esponente del Pd romano, decide di pubblicare su Facebook un componimento dedicato al leader di Azione, intitolato Tanti auguri. Un titolo che però non augura propriamente il meglio al leader di Azione, che, di terzina in terzina, viene incalzato da: «Co’ li capricci nun fai tanta strada». E ildel Pd, infine, avvisa: «Guardatte su lo specchio te fa effetto, te fa sentì importante, ma ricorda ...

dei_alba : RT @ottogattotto: La poesia di #Morassut (#PD) a #Calenda dopo la rottura: 'Traditore, c'hai un cortellino ar posto della spada'. Sembra pe… - AntonioOpallo61 : RT @ottogattotto: La poesia di #Morassut (#PD) a #Calenda dopo la rottura: 'Traditore, c'hai un cortellino ar posto della spada'. Sembra pe… - elvise1657 : RT @ottogattotto: La poesia di #Morassut (#PD) a #Calenda dopo la rottura: 'Traditore, c'hai un cortellino ar posto della spada'. Sembra pe… - danieledv79 : RT @ottogattotto: La poesia di #Morassut (#PD) a #Calenda dopo la rottura: 'Traditore, c'hai un cortellino ar posto della spada'. Sembra pe… - ottogattotto : La poesia di #Morassut (#PD) a #Calenda dopo la rottura: 'Traditore, c'hai un cortellino ar posto della spada'. Sem… -

... che pe me è la Bibbia, Coi gruppettari in mezzo viè tradita' Certo è na cosa che fa proprio rabbia Co li capricci nun fai tanta strada Quello che scrivi resta su la sabbiaunar ...... che pe me è la Bibbia, Coi gruppettari in mezzo viè tradita Certo è na cosa che fa proprio rabbia Co li capricci nun fai tanta strada Quello che scrivi resta su la sabbiaunar ...