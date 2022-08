Cessione o conferma? Futuro incerto per cinque precari Juve (Di lunedì 8 agosto 2022) A meno di otto giorni dal debutto in campionato col Sassuolo, allo Stadium, ci sono almeno cinque giocatori della Juve che non sono ancora sicuri del loro posto in squadra. Il mercato è ancora lungo e ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) A meno di otto giorni dal debutto in campionato col Sassuolo, allo Stadium, ci sono almenogiocatori dellache non sono ancora sicuri del loro posto in squadra. Il mercato è ancora lungo e ...

ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Cessione o conferma? Futuro incerto per cinque precari #Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Cessione o conferma? Futuro incerto per cinque precari #Juve #calciomercato - daju29ro : Il primo errore è stato non fare piazza pulita dopo quell’indecoroso secondo tempo di Cardiff cominciando dall’alle… - enbusy : @anperillo Una sua cessione come la non conferma di Ciro in una società con un po’ di programmazione(e voglia..)non… - fabiospes1 : RT @Qualenergiait: Bonus edilizi e cessione del credito: il Senato conferma lo sblocco retroattivo -