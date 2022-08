Cava de’ Tirreni | altri 2 | 5milioni di euro dal Pnrr

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati ammessi a finanziamentodue progetti proposti dall’Amministrazione Servalli per la piscina comunale e per il completamento del centro sportivo di via Ido Longo, per un totale di 2.5 milioni di, attraverso i fondi del. Dalla misura “Sport e Inclusione Sociale”, del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, finanziata dalla Comunitàpea – Next Generation EU, l’Amministrazione Servalli è stata finanziata con 1 milione diper un importante intervento di manutenzione della piscina comunale che potrà riprendere la piena funzionalità ed essere riaffidata ad un nuovo gestore privato, mentre ulteriori 1.5 milioni disaranno destinati al completamento del Pala Pittoni in località Ido Longo, con locali di servizio ...