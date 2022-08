Caro bollette, aiuti alle famiglie: le novità decise dal Governo (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuova mossa da parte del Governo italiano che attraverso il Decreto aiuti presenta cinque suggerimenti contro il Caro bollette Aumento del costo delle bollette (Foto ANSA)In attesa delle prossime elezioni in programma il 25 settembre, continua il lavoro del Governo contro il Caro bollette. Lo scorso 4 agosto, il Governo ha approvato un nuovo decreto aiuti Bis a sostegno delle famiglie in continua lotta contro la crisi economica. L’allarme siccità, le attuali condizioni meteorologiche e la guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina hanno portato ad un aumento considerevole dei prezzi delle materie prime: tra queste soprattutto le risorse energetiche. All’interno di questo nuovo decreto ... Leggi su direttanews (Di lunedì 8 agosto 2022) Nuova mossa da parte delitaliano che attraverso il Decretopresenta cinque suggerimenti contro ilAumento del costo delle(Foto ANSA)In attesa delle prossime elezioni in programma il 25 settembre, continua il lavoro delcontro il. Lo scorso 4 agosto, ilha approvato un nuovo decretoBis a sostegno dellein continua lotta contro la crisi economica. L’allarme siccità, le attuali condizioni meteorologiche e la guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina hanno portato ad un aumento considerevole dei prezzi delle materie prime: tra queste soprattutto le risorse energetiche. All’interno di questo nuovo decreto ...

ignaziocorrao : C’è chi bestemmia per il caro bollette, non arriva a fine mese e deve chiudere l’azienda, e c’è invece chi ha fatto… - mara_carfagna : Il governo, che gli irresponsabili hanno voluto far cadere, oggi ha stanziato altri 17mld per aiutare famiglie e im… - matteosalvinimi : #Salvini: Italiani dopo pandemia, guerra e caro bollette chiedono unità e soluzioni, altro che litigi Letta-Calenda… - gapetv : RT @sole24ore: ?? Caro #bollette, cinque mosse per sostenere le #famiglie in #crisi - Pradivio : RT @MiTomorrow: Palazzo Marino aumenta il budget per l'illuminazione pubblica ?? @ComuneMI #carobollette -