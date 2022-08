Caos Sassuolo, immagini mai viste: ecco cosa è successo dopo la batosta (Di lunedì 8 agosto 2022) Sassuolo, Caos totale dopo la sconfitta contro il Modena. Il 3-2 contro i ragazzi di Tesser ha scatenato il parapiglia: cosa è successo. Il Sassuolo di Alessio Dionisi è uscito sconfitto dal match del Braglia contro il Modena di Attilio Tesser. La sconfitta nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 pesa come un macigno sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022)totalela sconfitta contro il Modena. Il 3-2 contro i ragazzi di Tesser ha scatenato il parapiglia:. Ildi Alessio Dionisi è uscito sconfitto dal match del Braglia contro il Modena di Attilio Tesser. La sconfitta nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 pesa come un macigno sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Sassuolo, #Berardi furioso dopo la sconfitta contro il #Modena: rissa sfiorata con un tifoso - pasquale_caos : RT @MCriscitiello: Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo. Insultato da un tifoso, l’attaccante cerca vendetta @tvdellosport #sportitalia @Glon… - pasquale_caos : +++ ULTIM’ORA: Raspadori chiama Carnevali pregandolo di interrompere le trattative con il Napoli. Rimarrà a Sassuol… - P3LUSO_C1RO : @dialessandro5 @19max85 @pasquale_caos Raspa quasi fatta avrei dei dubbi, il Sassuolo con noi non è così gentile come con i non colorati. - Christiandeg_9 : @pasquale_caos Questo vorrebbe dire farsi prendere per la gola dal Sassuolo,perché oggi Sabato 6 Agosto a una setti… -